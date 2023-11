EXPOSITION – MUTTERBACH 12 rue de la Montagne Sarreguemines, 25 novembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

« Mutterbach » évoque une exploration poétique des mystères de la Ligne Maginot Aquatique. L’oeuvre de Nina M.W. Queissner est une création contemplative, née d’une recherche sur le terrain. Cette installation artistique bilingue tisse une trame sonore et visuelle. Les murmures atmosphériques révèlent une réalité cachée, une immersion dans le monde souterrain des fortifications de l’ancienne frontière fortifiée.

Ces sites, aujourd’hui démilitarisés, connaissent désormais une nouvelle fonction écologique et culturelle. En écoutant attentivement et intentionnellement, que peut-on en apprendre de ces sites qui symbolisaient une confrontation jadis redoutée ? Quels sont les échos de cette sémantique ? Peut-on percevoir les différentes significations de ces paysages par le fait de tendre l’oreille ?. Tout public

Vendredi 2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. 0 EUR.

12 rue de la Montagne

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



« Mutterbach » evokes a poetic exploration of the mysteries of the Aquatic Maginot Line. Nina M.W. Queissner’s work is a contemplative creation, born of field research. This bilingual art installation weaves together sound and vision. Atmospheric murmurs reveal a hidden reality, an immersion in the subterranean world of the fortifications of the former fortified frontier.

These sites, now demilitarized, have taken on a new ecological and cultural function. By listening carefully and intentionally, what can we learn from these sites that symbolized a once-dreaded confrontation? What are the echoes of this semantics? Can we perceive the different meanings of these landscapes just by listening?

« Mutterbach » evoca una exploración poética de los misterios de la Línea Maginot acuática. La obra de Nina M.W. Queissner es una creación contemplativa, nacida de la investigación de campo. Esta instalación artística bilingüe entrelaza sonido y visión. Los murmullos atmosféricos revelan una realidad oculta, una inmersión en el mundo subterráneo de las fortificaciones de la antigua frontera fortificada.

Estos lugares, ahora desmilitarizados, han adquirido una nueva función ecológica y cultural. Escuchando atenta e intencionadamente, ¿qué podemos aprender de estos lugares que simbolizaron un enfrentamiento antaño temido? ¿Cuáles son los ecos de esta semántica? ¿Podemos percibir los diferentes significados de estos paisajes con sólo escuchar?

« Mutterbach » erinnert an eine poetische Erkundung der Geheimnisse der Wasser-Maginot-Linie. Das Werk von Nina M.W. Queissner ist eine kontemplative Kreation, die aus einer Feldforschung entstanden ist. Diese zweisprachige Kunstinstallation webt einen akustischen und visuellen Rahmen. Das atmosphärische Gemurmel enthüllt eine verborgene Realität, ein Eintauchen in die unterirdische Welt der Befestigungsanlagen der ehemaligen Festungsgrenze.

Diese heute entmilitarisierten Stätten erfahren nun eine neue ökologische und kulturelle Funktion. Was kann man durch aufmerksames und absichtliches Zuhören über diese Stätten erfahren, die eine einst gefürchtete Konfrontation symbolisierten? Was sind die Echos dieser Semantik? Kann man die verschiedenen Bedeutungen dieser Landschaften wahrnehmen, indem man einfach nur die Ohren spitzt?

Mise à jour le 2023-11-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES