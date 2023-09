EXPOSITION : RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL 12 rue de la Montagne Sarreguemines, 30 septembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Retrouvez l’exposition de Pauline Beck autour du schnaps, un produit local ancestral.

« Au printemps 2O2O se produit un événement extraordinaire, je bois la dernière gorgée d’eau-de-vie de mirabelle distillée par mon grand-père décédé. Mon grand-père vient de me donner à boire pour la dernière fois et je suis émue. Face à la fatalité de cette bouteille d’eau-de-vie vide, je décide d’apprendre à distiller à mon tour. Sans le savoir, cette décision orientera mes recherches des deux années suivantes. J’ai rencontré et me suis entretenue avec des arboriculteurs, bouilleurs de cru, sommeliers, chaudronniers, loueurs d’alambics et collecté mille extraits de mémoires. Parallèlement, j’ai moi aussi produit ma propre eau-de-vie de mirabelle. J’ai cueilli les fruits, les ai mis en fûts à fermenter, les ai chauffés dans l’alambic pour les distiller. »

L’homme et la nature, la patience et la tendresse, le sol et le ciel. Les problématiques sont éminemment actuelles, et pourtant, il n’y a rien de nouveau sous le soleil.

En partenariat avec le musée de la Faïence de Sarreguemines, le festival Mir redde Platt 2023, les Francas Sarreguemines et la Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé Froehlich.. Tout public

Vendredi 2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. 0 EUR.

12 rue de la Montagne

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Pauline Beck?s exhibition on schnapps, an ancestral local product.

« In the spring of 2O2O, something extraordinary happened: I took the last sip of Mirabelle plum brandy distilled by my late grandfather. My grandfather had just given me a drink for the last time, and I was moved. Faced with the inevitability of this empty bottle of eau-de-vie, I decide to learn how to distill it myself. Without realizing it, this decision would guide my research over the next two years. I met and talked to arboriculturists, distillers, sommeliers, boilermakers and still hire companies, and collected a thousand extracts from their memoirs. At the same time, I produced my own Mirabelle plum brandy. I picked the fruit, put it in barrels to ferment, heated it in the still and distilled it

Man and nature, patience and tenderness, soil and sky. The issues are eminently topical, yet there’s nothing new under the sun.

In partnership with the Musée de la Faïence de Sarreguemines, the Mir redde Platt 2023 festival, Francas Sarreguemines and Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé Froehlich.

Exposición de Pauline Beck sobre el aguardiente, un producto local ancestral.

« En la primavera de 2002O, ocurrió algo extraordinario. Tomé el último sorbo del aguardiente de ciruelas Mirabelle que destilaba mi difunto abuelo. Mi abuelo acababa de darme de beber por última vez y me sentí conmovido. Ante la inevitabilidad de esta botella vacía de aguardiente, decidí aprender a destilarlo yo mismo. Sin saberlo, esta decisión guiaría mi investigación durante los dos años siguientes. Conocí y hablé con cultivadores, destiladores, sumilleres, caldereros y alquiladores de alambiques, y recopilé mil extractos de sus memorias. Al mismo tiempo, elaboré mi propio aguardiente de ciruelas Mirabelle. Recogí la fruta, la puse a fermentar en barricas, la calenté en el alambique y la destilé

El hombre y la naturaleza, la paciencia y la ternura, el suelo y el cielo. Los temas son eminentemente actuales, pero no hay nada nuevo bajo el sol.

En colaboración con el Museo de la Faïence de Sarreguemines, el festival Mir redde Platt 2023, las Francas Sarreguemines y el Salón de la Boulangerie Pâtisserie de Thé Froehlich.

Sehen Sie sich die Ausstellung von Pauline Beck über den Schnaps, ein althergebrachtes lokales Produkt, an.

« Im Frühjahr 2002 passiert etwas Außergewöhnliches: Ich trinke den letzten Schluck Mirabellenschnaps, der von meinem verstorbenen Großvater gebrannt wurde. Mein Großvater hat mir gerade zum letzten Mal etwas zu trinken gegeben und ich bin gerührt. Angesichts des Schicksals dieser leeren Flasche Schnaps beschließe ich, selbst das Brennen zu lernen. Ohne es zu wissen, sollte diese Entscheidung meine Forschung in den nächsten zwei Jahren leiten. Ich traf und sprach mit Obstbauern, Brennern, Sommeliers, Kesselschmieden, Destillierkolbenverleihern und sammelte tausend Auszüge aus Memoiren. Parallel dazu stellte ich meinen eigenen Mirabellenschnaps her. Ich habe die Früchte gepflückt, in Fässern vergoren und in der Brennblase erhitzt, um sie zu destillieren. »

Der Mensch und die Natur, Geduld und Zärtlichkeit, der Boden und der Himmel. Die Probleme sind hochaktuell, doch es gibt nichts Neues unter der Sonne.

In Partnerschaft mit dem Musée de la Faïence de Sarreguemines, dem Festival Mir redde Platt 2023, den Francas Sarreguemines und der Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé Froehlich.

