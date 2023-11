Stage de danse 12, Rue de la Halle, Ibos (65) Stage de danse 12, Rue de la Halle, Ibos (65), 2 décembre 2023, . Stage de danse Samedi 2 décembre, 16h00 12, Rue de la Halle, Ibos (65) 12 Stage de danse avec Monique Rousse Rondeau en couple et variantes, scottish et variantes, matelote de Bigorre. Samedi 2 Décembre de 16h00 à 19h00 Inscription à Dominique : 0675612118 source : événement Stage de danse publié sur AgendaTrad 12, Rue de la Halle, Ibos (65) 12, Rue de la Halle, 65420 Ibos, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46683 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

