L’exposition de Noël est consacrée à un jeune céramiste breton : Quentin Marais qui après avoir obtenu un diplôme des métiers d’art de la céramique à l’école Duperré à Paris a complété sa formation professionnelle à la maison de la céramique de Dieulefit..

The Christmas exhibition is dedicated to a young ceramist from Brittany: Quentin Marais who, after graduating in ceramics from the Duperré school in Paris, completed his professional training at the Maison de la Céramique in Dieulefit.

La exposición de Navidad está dedicada a un joven ceramista bretón, Quentin Marais, diplomado en cerámica por la escuela Duperré de París antes de completar su formación profesional en la Maison de la Céramique de Dieulefit.

Die Weihnachtsausstellung ist einem jungen bretonischen Keramiker gewidmet: Quentin Marais. Nachdem er an der Duperré-Schule in Paris ein Diplom für Keramikkunsthandwerk erworben hatte, vervollständigte er seine Berufsausbildung im Maison de la Ceramique in Dieulefit.

