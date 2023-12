SOIRÉE LECTURE 12 Rue de la Gleyzette Villefort, 23 janvier 2024 19:00, Villefort.

Villefort,Lozère

Organisés par la La Loco-Motive 48

En pleine période des nuits de la lecture, venez avec un texte à lire (qui ne dure pas plus de 3min). Un texte que vous aimez, un texte à partager, écrit par vous ou par quelqu’un d’autre.

Tout public

Entrée gratui….

2024-01-23 fin : 2024-01-23 . EUR.

12 Rue de la Gleyzette

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Organized by La Loco-Motive 48

In the midst of Reading Nights, come along with a text to read (no longer than 3 minutes). A text you like, a text to share, written by you or someone else.

Open to all

Free admission…

Organizado por La Loco-Motive 48

En plenas Noches de Lectura, ven con un texto para leer (no más de 3 minutos). Un texto que te guste, un texto para compartir, escrito por ti o por otra persona.

Abierto a todos

Entrada gratuita

Organisiert von der La Loco-Motive 48

Mitten in der Zeit der Lesenächte kannst du einen Text zum Vorlesen mitbringen (der nicht länger als 3 Minuten dauert). Ein Text, der Ihnen gefällt, ein Text, den Sie mit anderen teilen möchten, von Ihnen oder jemand anderem geschrieben.

Für alle Altersgruppen

Kostenloser Eintritt…

Mise à jour le 2023-12-04 par 48 – OT Mont Lozère