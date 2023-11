SOIRÉE KARAOKÉ 12 Rue de la Gleyzette Villefort, 6 décembre 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Organisés par la La Loco-Motive 48

Soirée KARAOKÉ !

Sans prétention, ni paillette (enfin si… on peut!) on vous propose de venir pousser la chansonnette, incarner votre star préféré, tout en buvant un verre et en mangeant un bout!

Tout public

Entrée ….

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

12 Rue de la Gleyzette

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Organized by La Loco-Motive 48

KARAOKE PARTY!

Without pretence or glitter (well, we can!), we invite you to come and sing, play your favourite star, have a drink and a bite to eat!

Open to all

Admission …

Organizado por La Loco-Motive 48

¡Noche de KARAOKÉ!

¡Sin pretensiones ni brillo (¡bueno, podemos!) te invitamos a venir a cantar una canción, tocar tu estrella favorita, tomar una copa y comer algo!

Abierto a todos

Entrada …

Organisiert von der La Loco-Motive 48

Ein Abend mit KARAOKE!

Ohne Anmaßung und Glitzer (ja, das können wir!) können Sie hier singen, Ihren Lieblingsstar verkörpern und dabei etwas trinken und essen!

Alles für die Öffentlichkeit

Eintritt …

Mise à jour le 2023-10-31 par 48 – OT Mont Lozère