LES SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ 12 Rue de la Gleyzette Villefort, 8 novembre 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Organisés par la La Loco-Motive 48

Tous les 2ème mercredi de chaque mois à partir de novembre

A partir de 19h, tout public

Entrée gratuite, sans réservation (Adhésion à la Loco obligatoire)

Buvette et petite restauration sur place

Viens passer une ….

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . EUR.

12 Rue de la Gleyzette

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Organized by La Loco-Motive 48

Every 2nd Wednesday of the month starting in November

From 7pm, open to all

Free admission, no reservation required (Loco membership required)

Refreshments and snacks on site

Come and spend a …

Organizado por La Loco-Motive 48

Cada 2º miércoles del mes a partir de noviembre

A partir de las 19.00 h, abierto a todos

Entrada gratuita, sin reserva previa (es necesario ser socio de La Loco)

Refrescos y tentempiés in situ

Venga a pasar un …

Organisiert von der La Loco-Motive 48

Jeden 2. Mittwoch im Monat ab November

Ab 19 Uhr, für alle Altersgruppen

Eintritt frei, ohne Reservierung (Mitgliedschaft bei La Loco erforderlich)

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Komm und verbringe einen …

