Vide-grenier brocante 12 Rue de la Gannerie Thurageau, 16 septembre 2023, Thurageau.

Thurageau,Vienne

Vide-grenier et brocante organisé par le comité des fêtes de Thurageau, le samedi 16 septembre de 9h à 18h.

Buvette et restauration sur place..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

12 Rue de la Gannerie Salle des fêtes

Thurageau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale and flea market organized by Thurageau’s Comité des fêtes, Saturday September 16, 9am-6pm.

Refreshments and catering on site.

Venta de garaje y mercadillo de artículos de segunda mano organizado por el Comité de Fiestas de Thurageau el sábado 16 de septiembre de 9.00 a 18.00 horas.

Refrescos y catering in situ.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou