Conférence « L’avenir énergétique, simple comme un jeu de Lego ? » 12 rue de la Fonderie Le Creusot, mardi 30 janvier 2024.

Le Creusot Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 18:00:00

fin : 2024-01-30 20:30:00

Énergie, climat, ressources… Une prise de recul scientifique sur les bouleversements à l’œuvre et leurs impacts sur nos vies.

Conférence par Tobit Caudwell, professeur à l’IUT du Creusot et co-fondateur du mouvement Creusot Montceau en transition. Tirant partie de son expérience d’enseignant, il organise régulièrement des conférences pédagogiques et interactives autour des questions écologiques.

12 rue de la Fonderie Amphithéâtre du bâtiment Mesures Physiques, IUT du Creusot

Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



