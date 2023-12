MARCHÉ DE NOËL AU LYCÉE OLIVIER GUICHARD 12 rue de la Fauvette Guérande, 23 décembre 2023, Guérande.

Guérande Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 09:30:00

fin : 2023-12-23 13:00:00

.

Le lycée Olivier GUICHARD vous invite pour son Marché de Noël qui se déroulera au sein des Serres d’Olivier.

C’est un moment de découverte des produits de notre exploitation mais également d’autres exploitations de lycées agricoles partenaires.

Vous pourrez :

– échanger avec les élèves et leurs professeurs,

– déguster les vins d’exploitations de lycées viticoles (Montreuil-Bellay, Libourne Montagne, La Tour Blanche et Bergerac),

– goûter aux huitres de la ferme marine de Pen Bron, le jeudi et le vendredi de 11h à 12h15.

C’est un moyen de mettre en avant le travail des apprenants de notre établissement et de ses différentes sections.

.

12 rue de la Fauvette Lycée Olivier Guichard

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire



