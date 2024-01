Portes Ouvertes au Lycée Olivier Guichard 12 rue de la Fauvette 44350 Guerande Guérande, samedi 27 janvier 2024.

Portes Ouvertes au Lycée Olivier Guichard Venez découvrir nos formations scolaires, continues et par la voie de l’apprentissage du CAP au BTS dans 8 domaines professionnels : aménagement paysager, aquaculture, conduite de productions hort… 27 janvier et 23 mars 12 rue de la Fauvette 44350 Guerande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T09:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Venez découvrir nos formations scolaires, continues et par la voie de l’apprentissage du CAP au BTS dans 8 domaines professionnels : aménagement paysager, aquaculture, conduite de productions horticoles, cultures marines, fleuriste, hôtellerie restauration, maintenance automobile, maintenance des matériels espaces verts.

Enseignants, agents et élèves vous accueilleront lors de nos portes ouvertes.

