Festival Les nourritures élémentaires: Max, vous avez dit obscène ? 12 Rue de la Chancellerie Huismes, 1 novembre 2023, Huismes.

Huismes,Indre-et-Loire

Et si tout était obscène chez Max Ernst ? Sa vie, son œuvre, ses hallucinations, ses rages, ses amours, qui échappent à la logique et à la raison, sont-ils des sujets qui relèvent de « l’obscène » dans le conformisme de notre époque ?.

Mercredi 2023-11-01 15:00:00 fin : 2023-11-01 . .

12 Rue de la Chancellerie

Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



What if everything about Max Ernst was obscene? Are his life, his work, his hallucinations, his rages, his loves, which escape logic and reason, subjects that are « obscene » in the conformism of our time?

¿Y si todo en Max Ernst fuera obsceno? ¿Son su vida, su obra, sus alucinaciones, sus rabias, sus amores, que escapan a la lógica y a la razón, temas que entran en el epígrafe de « obscenos » en el conformismo de nuestro tiempo?

Was ist, wenn alles an Max Ernst obszön ist? Sind sein Leben, sein Werk, seine Halluzinationen, seine Wut und seine Liebe, die sich der Logik und der Vernunft entziehen, Themen, die im Konformismus unserer Zeit als « obszön » gelten?

