« La navette de l’art #10 » 12 Rue de la Chancellerie Huismes, 8 octobre 2023, Huismes.

Huismes,Indre-et-Loire

La navette de l’art, du réseau devenir.art des arts visuels en région Centre Val-de-Loire a pour double objectifs de créer du lien entre les structures et lieux de création de la région et de faciliter la circulation des publics sur les territoires..

Dimanche 2023-10-08 16:00:00 fin : 2023-10-08 . .

12 Rue de la Chancellerie

Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The navette de l?art, part of the devenir.art visual arts network in the Centre Val-de-Loire region, has the dual aim of creating links between the region?s creative structures and venues, and facilitating the circulation of audiences throughout the region.

La navette de l’art, que forma parte de la red devenir.art para las artes visuales de la región Centre Val-de-Loire, tiene el doble objetivo de crear vínculos entre las estructuras y espacios de creación de la región y facilitar la circulación del público en toda la región.

Das Kunst-Shuttle des Netzwerks devenir.art des arts visuels in der Region Centre Val-de-Loire hat zwei Ziele: eine Verbindung zwischen den Strukturen und Orten des Kunstschaffens in der Region herzustellen und die Bewegung des Publikums in den Gebieten zu erleichtern.

