The Bridge/Cloud Hidden 12 Rue de la Chancellerie Huismes, 8 octobre 2023, Huismes.

Huismes,Indre-et-Loire

The Bridge, réseau transatlantique pour le jazz et les musiques créatives, arrive cet automne en France et fait halte à Huismes avec la formation Cloud Hidden, entre le 6 octobre à Nantes au Pannonica et le 9 au Petit Faucheux à Tours..

Dimanche 2023-10-08 16:00:00 fin : 2023-10-08 . .

12 Rue de la Chancellerie

Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Bridge, a transatlantic network for jazz and creative music, arrives in France this autumn, stopping off in Huismes with Cloud Hidden, between October 6 in Nantes at the Pannonica and October 9 at the Petit Faucheux in Tours.

The Bridge, la red transatlántica de jazz y música creativa, llega a Francia este otoño, haciendo escala en Huismes con el grupo Cloud Hidden, entre el 6 de octubre en Nantes en el Pannonica y el 9 de octubre en el Petit Faucheux de Tours.

The Bridge, ein transatlantisches Netzwerk für Jazz und kreative Musik, kommt diesen Herbst nach Frankreich und macht mit der Formation Cloud Hidden in Huismes Halt, zwischen dem 6. Oktober in Nantes im Pannonica und dem 9. Oktober im Petit Faucheux in Tours.

Mise à jour le 2023-09-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme