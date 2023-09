« Atelier mode d’emploi » 12 Rue de la Chancellerie Huismes, 29 septembre 2023, Huismes.

Huismes,Indre-et-Loire

Cette année l’association Mode d’Emploi coordonne l’ouverture de 78 ateliers de 113 artistes répartis sur le département d’Indre et Loire. L’occasion de découvrir les ateliers de Max Ernst, Dorothea Tanning et Dominique Bailly, ainsi que les expositions temporaires et la bibliothèque.

Samedi 2023-09-29 14:00:00 fin : 2023-10-01 19:00:00. .

12 Rue de la Chancellerie

Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This year, the Mode d?Emploi association is coordinating the opening of 78 studios run by 113 artists throughout the Indre et Loire department. An opportunity to discover the studios of Max Ernst, Dorothea Tanning and Dominique Bailly, as well as temporary exhibitions and the library

Este año, la asociación Mode d’Emploi coordina la apertura de 78 estudios dirigidos por 113 artistas en todo el departamento de Indre et Loire. Descubra los estudios de Max Ernst, Dorothea Tanning y Dominique Bailly, así como las exposiciones temporales y la biblioteca

Dieses Jahr koordiniert der Verein Mode d’Emploi die Eröffnung von 78 Ateliers von 113 Künstlern im Departement Indre et Loire. Die Ateliers von Max Ernst, Dorothea Tanning und Dominique Bailly sowie die temporären Ausstellungen und die Bibliothek können besichtigt werden

Mise à jour le 2023-09-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme