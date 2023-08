JEP – Maison Max Ernst 12 Rue de la Chancellerie Huismes, 16 septembre 2023, Huismes.

Huismes,Indre-et-Loire

Visite libre de l’atelier Max Ernst, du jardin et des expositions temporaires «Tout au carré», «Contenants et contenus», «Art et nature» dans les galeries. Projection de films documentaires sur Max Ernst et Dorothea Tanning en continu.

– Visites guidées, samedi et dimanche à 11h et 15h de l’atelier.

Dimanche 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

12 Rue de la Chancellerie

Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Visit the Max Ernst studio, the garden and the temporary exhibitions « Tout au carré », « Contenants et contenus », « Art et nature » in the galleries. Continuous screening of documentary films on Max Ernst and Dorothea Tanning.

– Guided tours of the studio on Saturday and Sunday at 11 am and 3 pm

Entrada gratuita al estudio de Max Ernst, al jardín y a las exposiciones temporales « Tout au carré », « Contenants et contenus » y « Art et nature » en las galerías. Proyección continua de documentales sobre Max Ernst y Dorothea Tanning.

– Visitas guiadas al estudio los sábados y domingos a las 11.00 y a las 15.00 horas

Freie Besichtigung des Ateliers Max Ernst, des Gartens und der Sonderausstellungen « Tout au carré », « Contenants et contenus », « Art et nature » in den Galerien. Fortlaufende Vorführung von Dokumentarfilmen über Max Ernst und Dorothea Tanning.

– Führungen, Samstag und Sonntag um 11 Uhr und 15 Uhr durch das Atelier

Mise à jour le 2023-08-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme