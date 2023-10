SPECTACUL’AIR 12 Rue de la Briqueterie Bruguières, 19 novembre 2023, Bruguières.

Bruguières,Haute-Garonne

Compagnie Monsieur le Directeur.

Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : c’est le programme décoiffant que propose cette performance intrépide..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 22:30:00. EUR.

12 Rue de la Briqueterie LE BASCALA

Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie



Compagnie Monsieur le Directeur.

Aerial acrobatics, humor and high-flying guitar: that?s the hair-raising program offered by this intrepid performance.

Compañía Monsieur le Directeur.

Acrobacias aéreas, humor y guitarra de altos vuelos: ése es el impresionante programa que ofrece este intrépido espectáculo.

Compagnie Monsieur le Directeur.

Luftakrobatik, Humor und Gitarrenmusik der Spitzenklasse: Das ist das atemberaubende Programm dieser unerschrockenen Performance.

Mise à jour le 2023-10-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE