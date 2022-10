Portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans d’art du Loiret : Atelier Thion et Mirande 12 rue de la Blondelière Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Voir https://www.isabelleethion.com

Portes ouvertes ateliers d’artistes et artisans d’art du Loiret 12 rue de la Blondelière 12 rue de la Blondelière, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire Portes ouvertes ateliers d’artistes et artisans d’art du Loiret, le 22 et 23 octobre de 14h à 19h, les artistes du Loiret ouvrent leurs portes. Mme Isabelle Thion à Châteauneuf-sur-Loire, artiste pluridisciplinaire, art numérique et Noëlle Mirande, artiste auteure peintre et écrivain vous accueilleront pour cet événement. Accès aux personnes à mobilité réduite.

