Le chant des rivières – exposition de photographies 12 rue de la batellerie Saint-Léon-sur-Vézère, 23 septembre 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Sophie, Jean-François et Hugues vous proposent une exposition de photographies sur le thème « le chant des rivières ». Accès ascenseur par le point info..

2023-09-23 fin : 2023-09-30 19:00:00. EUR.

12 rue de la batellerie Bibliothèque

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sophie, Jean-François and Hugues present an exhibition of photographs on the theme of « le chant des rivières ». Elevator access via the info point.

Sophie, Jean-François y Hugues organizan una exposición fotográfica sobre el tema « El canto de los ríos ». Acceso en ascensor por el punto de información.

Sophie, Jean-François und Hugues bieten Ihnen eine Fotoausstellung zum Thema « Der Gesang der Flüsse ». Zugang mit dem Aufzug über den Infopunkt.

