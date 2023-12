Cet évènement est passé Cours de cuisine végétale à Lili Bowl ! 12 rue Daurade Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

16 décembre 2023, Cahors.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00 Avec les ateliers cuisine pour tous, qui s’inscrivent comme une routine qui fait du bien !

Inscrivez vous vite, la cuisine de Lili Bowl est toute petite, les places sont limitées..

Les légumes en fêtes! Atelier de 14h à 18h. 30 EUR.

12 rue Daurade Lili Bowl

Cahors 46000 Lot Occitanie

