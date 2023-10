Spectacle : 54X13 12 rue d’Alsace Gundershoffen, 14 novembre 2023, Gundershoffen.

Gundershoffen,Bas-Rhin

Spectacle est tiré du roman éponyme de l’écrivain Jean-Bernard Pouy. Une exposition d’affiches de presse ancienne permettra d’offrir des clés de lecture supplémentaires sur les relations entre médias et cyclisme. Sur inscription..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 20:30:00. 0 EUR.

12 rue d’Alsace

Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Spectacle is based on the novel of the same name by writer Jean-Bernard Pouy. An exhibition of vintage press posters will provide additional insights into the relationship between the media and cycling. Registration required.

Spectacle se basa en la novela homónima del escritor Jean-Bernard Pouy. Una exposición de antiguos carteles de prensa proporcionará información adicional sobre la relación entre los medios de comunicación y el ciclismo. Inscripción obligatoria.

Spectacle basiert auf dem gleichnamigen Roman des Schriftstellers Jean-Bernard Pouy. Eine Ausstellung alter Presseplakate bietet zusätzliche Einblicke in die Beziehungen zwischen Medien und Radsport. Anmeldung erforderlich.

