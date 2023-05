Concert d’été « Jazz Soul » – Louise en trio 12 rue catinat, 17 juin 2023, Mauves-sur-Huisne.

Mauves-sur-Huisne,Orne

Louise sera accompagnée par Jaco Parmentier au piano et Olivier Dupuy à la contrebasse. Ils revisiteront les plus beaux standards de Jazz et de Soul (Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Tina Turner …)

Concert en extérieur, sous réserve de la météo

Possibilité de dîner (sur réservation) ou de consommer au bar.

2023-06-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

12 rue catinat Restaurant Sam Au Volant

Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie



Louise will be accompanied by Jaco Parmentier on piano and Olivier Dupuy on double bass. They will revisit the finest jazz and soul standards (Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Tina Turner …)

Outdoor concert, weather permitting

Possibility of dinner (reservation required) or drinks at the bar

Louise estará acompañada al piano por Jaco Parmentier y al contrabajo por Olivier Dupuy. Repasarán los mejores estándares del jazz y el soul (Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Tina Turner, etc.)

Concierto al aire libre, si el tiempo lo permite

Cena disponible (previa reserva) o bebidas en el bar

Louise wird von Jaco Parmentier am Klavier und Olivier Dupuy am Kontrabass begleitet. Sie werden die schönsten Jazz- und Soul-Standards neu interpretieren (Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Tina Turner …)

Konzert im Freien, vorbehaltlich des Wetters

Möglichkeit zum Abendessen (mit Reservierung) oder zum Verzehr an der Bar

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme