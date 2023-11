JOURNÉE HUÎTRES ESCARGOTS ET CONCERT EN SOIRÉE 12 rue Carnot Dompaire, 16 décembre 2023, Dompaire.

Dompaire,Vosges

Journée huîtres et escargots et concert en soirée.

Sous chapiteau chauffé à partir de 10h.

Ambiance Caraïbes : huitres, escargots, œufs au lard, planche de saumon, frites.

Concert à partir de 20h groupe Les Pirates. Tout public

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 . .

12 rue Carnot

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



Oysters and snails day and evening concert.

Under heated tent from 10 am.

Caribbean atmosphere: oysters, snails, baked eggs, salmon platter, French fries.

Concert from 8pm by Les Pirates

Día de ostras y caracoles y concierto por la noche.

Bajo una carpa climatizada a partir de las 10 de la mañana.

Ambiente caribeño: ostras, caracoles, huevos con bacon, plato de salmón, patatas fritas.

Concierto a partir de las 20:00 a cargo de Les Pirates

Austern- und Schneckentag und Konzert am Abend.

Im beheizten Festzelt ab 10 Uhr.

Karibisches Flair: Austern, Schnecken, Eier im Speckmantel, Lachsbrettchen, Pommes frites.

Konzert ab 20 Uhr Band Les Pirates

