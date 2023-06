Milonga KTango 12 rue B. Thimonier Martigues, 1 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le studio KDanse à Martigues vous invite à des soirées spéciales tango..

2023-07-01 20:00:00 fin : 2023-08-26 00:00:00. EUR.

12 rue B. Thimonier Studio KDanse

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The KDanse studio in Martigues invites you to special tango evenings.

El estudio KDanse de Martigues le invita a veladas especiales de tango.

Das KDanse-Studio in Martigues lädt Sie zu besonderen Tangoabenden ein.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de Tourisme de Martigues