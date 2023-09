Journées Nationales de l’Architecture : Venez découvrir l’architecture et le métier d’architecte à l’Atelier d’Architecture Montouro 12 Rue Augustin Chaho Saint-Jean-de-Luz, 13 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Portes ouvertes de l’atelier d’architecture Montouro

L’Atelier d’Architecture Montouro participe aux Journées nationales de l’architecture en partenariat avec l’Ordre des Architectes. A cette occasion, l’équipe vous accueille au sein de son agence.

Vous souhaitez en savoir plus sur le métier d’architecte, l’équipe vous reçoit pour vous faire découvrir la profession et répondre à vos questions :

Comment se passent les études ? Les filières connexes ? Est-ce qu’on prend des stagiaires ? Quelle est la réalité de la profession ? Quel est l’intérêt de travailler avec un architecte ? Est-ce qu’on passe uniquement notre temps à dessiner ?

Vous êtes curieux de voir l’atelier ? Pas besoin d’avoir un projet en cours, c’est ouvert à tous.

Contournez le restaurant le « Komptoir des Amis », empruntez l’escalier et pénétrez dans notre univers.

Enfants, parents, amis… tout le monde est le bienvenu..

2023-10-13 fin : 2023-10-14 . EUR.

12 Rue Augustin Chaho Atelier d’Architecture Montouro

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Open house at Atelier d’Architecture Montouro

Atelier d’Architecture Montouro is taking part in the Journées nationales de l’architecture in partnership with the Ordre des Architectes. On this occasion, the team welcomes you to the studio.

If you’d like to find out more about the profession of architect, the team will be happy to show you around and answer any questions you may have:

How do you go about studying? Related professions? Do we take on interns? What is the reality of the profession? What’s the advantage of working with an architect? Do we only spend our time drawing?

Curious to see the studio? You don’t need to have a current project – it’s open to all.

Go around the « Komptoir des Amis » restaurant, up the stairs and into our world.

Children, parents, friends? everyone’s welcome.

Jornada de puertas abiertas en el estudio de arquitectura Montouro

El Atelier d’Architecture Montouro participa en las Journées nationales de l’architecture en colaboración con la Ordre des Architectes. En esta ocasión, el equipo le da la bienvenida a su oficina.

Si desea saber más sobre la profesión de arquitecto, el equipo estará a su disposición para mostrarle las instalaciones y responder a sus preguntas:

¿Cómo se estudia? ¿Cursos relacionados? ¿Aceptamos estudiantes en prácticas? ¿Cuál es la realidad de la profesión? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con un arquitecto? ¿Nos dedicamos sólo a dibujar?

¿Tienes curiosidad por ver el estudio? No hace falta que tengas un proyecto en marcha, está abierto a todo el mundo.

Date una vuelta por el restaurante « Komptoir des Amis », sube las escaleras y entra en nuestro mundo.

Niños, padres, amigos… todos son bienvenidos.

Tag der offenen Tür im Architekturatelier Montouro

Das Atelier d’Architecture Montouro nimmt in Partnerschaft mit der Architektenkammer an den Nationalen Architekturtagen teil. Bei dieser Gelegenheit empfängt Sie das Team in seinem Büro.

Wenn Sie mehr über den Beruf des Architekten erfahren möchten, empfängt Sie das Team, um Ihnen den Beruf näher zu bringen und Ihre Fragen zu beantworten:

Wie läuft das Studium ab? Gibt es verwandte Studiengänge? Werden Praktikanten aufgenommen? Wie sieht die Realität des Berufs aus? Was ist der Vorteil, mit einem Architekten zusammenzuarbeiten? Verbringen wir unsere Zeit ausschließlich mit Zeichnen?

Sind Sie neugierig auf das Atelier? Sie müssen kein aktuelles Projekt haben, es ist für alle offen.

Gehen Sie um das Restaurant « Komptoir des Amis » herum, nehmen Sie die Treppe und betreten Sie unsere Welt.

Kinder, Eltern, Freunde … alle sind herzlich willkommen.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme Pays Basque