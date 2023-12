« La roue à émotions » par Céline Maya Latour 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 27 mars 2024, Anglet.

Anglet Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 15:30:00

fin : 2024-03-27 17:30:00

Un atelier ludique, convivial et familial..

Un atelier ludique, convivial et familial.

Un atelier ludique, convivial et familial.

EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Anglet