Objectif Bac : « Parcoursup expliqué aux familles » 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 4 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Vous êtes déjà perdus à l’idée de naviguer dans les méandres de l’orientation post-bac ?.

2024-01-30 fin : 2024-01-30 . EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Are you already lost at the idea of navigating the meanders of post-bac orientation?

¿Ya te sientes perdido ante la idea de navegar por el laberinto de la orientación post-bac?

Sie sind bereits ratlos, wenn es darum geht, sich nach dem Abitur durch das Dickicht der Orientierungshilfen zu kämpfen?

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Anglet