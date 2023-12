Philosophe ! #1 : « Est-il légitime de se faire justice ? » 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 4 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Se familiariser avec les concepts, enrichir ses références et s’exercer au raisonnement philosophique avec Christophe Puyou, professeur de philosophie..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Familiarize yourself with concepts, enrich your references and practice philosophical reasoning with philosophy teacher Christophe Puyou.

Familiarícese con los conceptos, enriquezca sus referencias y practique el razonamiento filosófico con el profesor de filosofía Christophe Puyou.

Sich mit Konzepten vertraut machen, seine Referenzen erweitern und sich in philosophischer Argumentation üben mit Christophe Puyou, einem Philosophielehrer.

