La p’tite séance 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 27 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Des paysages parés de manteaux blancs, la magie de Noël, un lapin des neiges, un chaton ou une moufle-chiot….

2023-12-27 fin : 2023-12-27 16:15:00. EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



White-coated landscapes, the magic of Christmas, a snow bunny, a kitten or a puppy mitt…

Paisajes cubiertos de blanco, la magia de la Navidad, un conejito de nieve, un gatito o un perrito-muffin…

Landschaften mit weißen Mänteln, der Zauber der Weihnacht, ein Schneehase, ein Kätzchen oder ein Muffin-Chiot.

