Thé concert : « MC Solaar New Big Band Project – The ice kream – Orchestre National d’Île-de-France – IssamKrimi » 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 23 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Vibrez avec MC Solaar accompagné par l’orchestre national d’Ile-de-France dirigé par le compositeur Issam Krimi, lors d’un concert enregistré à la Philharmonie de Paris en octobre 2022..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 17:00:00. EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Vibrate with MC Solaar accompanied by the Orchestre National d?Ile-de-France conducted by composer Issam Krimi, in a concert recorded at the Philharmonie de Paris in October 2022.

Únase a MC Solaar, acompañado por la Orquesta Nacional de Île-de-France dirigida por el compositor Issam Krimi, en un concierto grabado en la Philharmonie de París en octubre de 2022.

Vibrieren Sie mit MC Solaar, begleitet vom Orchestre National d’Ile-de-France unter der Leitung des Komponisten Issam Krimi, bei einem Konzert, das im Oktober 2022 in der Pariser Philharmonie aufgezeichnet wird.

