Du livre à la pratique : « Initiation à la méditation de pleine conscience » par Karine Yssambourg 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 15 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Un temps pour soi pour découvrir la méditation de pleine conscience..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:00:00. EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A time for yourself to discover mindfulness meditation.

Un tiempo para descubrir la meditación de atención plena.

Zeit für sich selbst, um die Achtsamkeitsmeditation zu entdecken.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Anglet