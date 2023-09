« Babborco, l’ogre-roi » par la Cie L’Oiseau manivelle 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 9 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

L’Ogre Babborco est terrifiant, même s’il ne dévore plus les enfants du village..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Babborco Ogre is terrifying, even if he no longer devours the village children.

El Ogro Babborco es aterrador, aunque ya no devore a los niños del pueblo.

Der Oger Babborco ist furchteinflößend, auch wenn er die Kinder im Dorf nicht mehr verschlingt.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Anglet