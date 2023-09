« Mashup » par Olivier Gouery de La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 2 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Avec la table Mashup, le montage, c’est facile, ludique et drôle !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Mashup table makes editing easy, fun and entertaining!

La tabla Mashup hace que la edición sea fácil, divertida y entretenida

Mit dem Mashup-Tisch ist die Montage einfach, spielerisch und lustig!

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Anglet