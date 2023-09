Nom d’une histoire ! « 1000 et 1 émotions » par Mademoiselle Parapluie 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 15 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Qu’on soit grand ou petit, les émotions sont au cœur de notre vie..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Whether we’re big or small, emotions are at the heart of our lives.

Seamos jóvenes o mayores, las emociones están en el centro de nuestras vidas.

Ob wir groß oder klein sind, Emotionen spielen in unserem Leben eine zentrale Rolle.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Anglet