Déclics : « Décrypter les images sur internet » par Céline Maya Latour 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 8 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Un atelier pour aiguiser son sens critique et son discernement sur internet..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 17:00:00. EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A workshop to sharpen critical thinking and discernment on the Internet.

Un taller para agudizar el pensamiento crítico y el discernimiento en Internet.

Ein Workshop, um seinen kritischen Sinn und sein Urteilsvermögen im Internet zu schärfen.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Anglet