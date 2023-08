Thé concert : « Quinteto Astor Piazzolla » 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 28 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Ce concert enregistré à la Philharmonie de Paris célèbre l’immortel maestro du tango nuevo, Astor Piazzolla..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 16:50:00. EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This concert, recorded at the Philharmonie de Paris, celebrates the immortal maestro of tango nuevo, Astor Piazzolla.

Este concierto, grabado en la Philharmonie de París, rinde homenaje al inmortal maestro del tango nuevo, Astor Piazzolla.

Dieses in der Pariser Philharmonie aufgezeichnete Konzert feiert den unsterblichen Maestro des Tango Nuevo, Astor Piazzolla.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Anglet