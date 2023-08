AficionaDoc 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 17 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Gustave Eiffel n’a pas seulement créé la célèbre tour qui porte son nom..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 13:30:00. EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Gustave Eiffel didn’t just create the famous tower that bears his name.

Gustave Eiffel no sólo creó la famosa torre que lleva su nombre.

Gustave Eiffel schuf nicht nur den berühmten Turm, der seinen Namen trägt.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Anglet