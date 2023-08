Fête de la Science : « ADN ? Elémentaire, mon cher Watson » par Science Odyssée Pays Basque 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 7 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Qu’est-ce qui est vivant ? Pourquoi suis-je un humain ? A qui ressemble-t-on ?.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 16:00:00. EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



What is alive? Why am I human? Who do we look like?

¿Qué es estar vivo? ¿Por qué soy humano? ¿A quién nos parecemos?

Was ist lebendig? Warum bin ich ein Mensch? Wem sehen wir ähnlich?

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Anglet