« Avant-concert » par Max Dozolme, journaliste et musicologue à France Musique 12 rue Albert-le-Barillier Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques « Avant-concert » par Max Dozolme, journaliste et musicologue à France Musique 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 6 octobre 2023, Anglet. Anglet,Pyrénées-Atlantiques La Scène nationale organise un avant-concert de l’Orchestre National de France..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 19:00:00. EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Scène nationale organizes a pre-concert by the Orchestre National de France. La Scène nationale organiza una actuación previa al concierto de la Orquesta Nacional de Francia. Die Scène nationale organisiert ein Vorkonzert des Orchestre National de France. Mise à jour le 2023-08-17 par OT Anglet Détails Catégories d’Évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 12 rue Albert-le-Barillier Adresse 12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou Ville Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 12 rue Albert-le-Barillier Anglet latitude longitude 43.4850902;-1.5132188

12 rue Albert-le-Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/