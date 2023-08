« Manciet et son œuvre » avec Guy Latry, François Pic et Sergi Javaloyès 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 29 septembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Bernard Manciet a construit son œuvre en français, et en langue d’oc choisie comme langue poétique..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 17:30:00. EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bernard Manciet?s work is written in French, with the langue d?oc chosen as the poetic language.

La obra de Bernard Manciet está escrita en francés, con la langue d’oc elegida como lengua poética.

Bernard Manciet hat sein Werk auf Französisch und in der Langue d’Oc, die er als poetische Sprache gewählt hat, aufgebaut.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Anglet