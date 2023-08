« Lettres à Bernard Manciet » : Rencontre avec l’écrivain Frédéric Sudupé 12 rue Albert-le-Barillier Anglet, 23 septembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec l’écrivain Frédéric Sudupé, auteur de « Lettres à Bernard Manciet », et son éditrice Patricia Martinez (éditions Passiflore)..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Interview with writer Frédéric Sudupé, author of « Lettres à Bernard Manciet », and his editor Patricia Martinez (éditions Passiflore).

Conozca al escritor Frédéric Sudupé, autor de « Lettres à Bernard Manciet », y a su editora Patricia Martinez (éditions Passiflore).

Treffen mit dem Schriftsteller Frédéric Sudupé, Autor von « Lettres à Bernard Manciet », und seiner Verlegerin Patricia Martinez (Passiflore-Verlag).

