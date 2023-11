Conférence Rencontre « Les arbres de notre ville » 12 Rue Abel Boye Marmande, 24 novembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Conférence Rencontre « Les arbres de notre ville » à la Galerie d’Arts des Remparts. Rencontre dans le cadre d’une discussion avec l’arboriste grimpeur Olivier CASSIN, nous aborderons la question des arbres en milieu urbain….

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

12 Rue Abel Boye Galerie d’Arts des Remparts

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Conference « Trees in our city » at the Galerie d’Arts des Remparts. In a discussion with arborist Olivier CASSIN, we’ll look at the issue of trees in urban environments…

Conferencia « Los árboles en nuestra ciudad » en la Galerie d’Arts des Remparts. En un debate con el arboricultor trepador Olivier CASSIN, abordaremos la cuestión de los árboles en el entorno urbano….

Conférence Rencontre « Les arbres de notre ville » (Die Bäume unserer Stadt) in der Galerie d’Arts des Remparts. Begegnung im Rahmen einer Diskussion mit dem Baumkletterer Olivier CASSIN, wir werden die Frage der Bäume im städtischen Umfeld…

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Val de Garonne