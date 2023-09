LE BAZAR DE NOËL 12 route de Plessé Vay, 16 décembre 2023, Vay.

Vay,Loire-Atlantique

C’est la soirée intimiste qui réconforte au coeur de l’hiver proposée par la Cie Le Lieu-Dit.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

12 route de Plessé Espace culturel Léon Chiron

Vay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



An intimate evening of comfort in the depths of winter from Cie Le Lieu-Dit

Una velada íntima de confort en pleno invierno, organizada por la Cie Le Lieu-Dit

Das ist der intime Abend, der im Herzen des Winters Trost spendet und von der Cie Le Lieu-Dit angeboten wird

Mise à jour le 2023-09-02 par eSPRIT Pays de la Loire