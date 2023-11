LE BAZAR DE NOËL 12 Route de Plessé Vay, 16 décembre 2023, Vay.

Vay,Loire-Atlantique

Nous avons le plaisir d’accueillir Leïla Huissoud pour cette édition 2023 du Bazar de Noël !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

12 Route de Plessé Espace culturel Léon Chiron

Vay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



We’re delighted to welcome Leïla Huissoud for this 2023 edition of the Christmas Bazaar!

Nos complace dar la bienvenida a Leïla Huissoud a la edición 2023 del Bazar de Navidad

Wir freuen uns, Leïla Huissoud für die Ausgabe 2023 des Weihnachtsbasars begrüßen zu dürfen!

Mise à jour le 2023-11-13 par eSPRIT Pays de la Loire