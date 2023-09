SALON DU BRASSEUR 2023 12 route de Mirecourt Vandœuvre-lès-Nancy, 20 octobre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Le Salon du Brasseur, co-organisé par le Musée Français de la Brasserie et DESTINATION NANCY, est le salon professionnel et technique leader en France destiné aux brasseurs professionnels et amateurs. Pour cette nouvelle édition, plus de 175 exposants seront présents dont 38,6% d’entreprises étrangères. Pour cette nouvelle édition, le salon évolue pour s’ouvrir à la distillerie des alcools de grains.

Des ateliers techniques et des conférences scientifiques seront animés par des professionnels reconnus tout au long du salon avec une traduction simultanée en anglais proposée aux visiteurs étrangers. Des démonstrations ponctueront également ces deux jours, et les deux syndicats professionnels de la brasserie, Brasseurs de France et le Syndicat National des Brasseries Indépendantes, ainsi que plusieurs organismes de formation, viendront pour favoriser les rencontres professionnelles et les échanges.. Tout public

Vendredi 2023-10-20 09:00:00 fin : 2023-10-21 18:00:00. 10 EUR.

12 route de Mirecourt Parc des Exposition de Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Salon du Brasseur, co-organized by the Musée Français de la Brasserie and DESTINATION NANCY, is France?s leading trade and technical show for professional and amateur brewers. Over 175 exhibitors will be present at this year?s show, including 38.6% from abroad. For this new edition, the show is expanding to include grain alcohol distilling.

Technical workshops and scientific conferences will be led by renowned professionals throughout the show, with simultaneous translation into English offered to foreign visitors. Demonstrations will also punctuate the two days, and the two brewery trade associations, Brasseurs de France and Syndicat National des Brasseries Indépendantes, as well as several training organizations, will be on hand to promote professional meetings and exchanges.

El Salon du Brasseur, coorganizado por el Musée Français de la Brasserie y DESTINATION NANCY, es el salón profesional y técnico más importante de Francia para cerveceros profesionales y aficionados. Más de 175 expositores estarán presentes en la edición de este año, de los cuales el 38,6% proceden de fuera de Francia. Este año, el salón se amplía a la destilación de alcohol de cereales.

Los talleres técnicos y las conferencias científicas correrán a cargo de grandes profesionales, con traducción simultánea al inglés para los visitantes extranjeros. Las dos asociaciones profesionales de cerveceros, Brasseurs de France y Syndicat National des Brasseries Indépendantes, así como varios organismos de formación, estarán presentes para favorecer los encuentros e intercambios profesionales.

Der Salon du Brasseur, der vom Musée Français de la Brasserie und DESTINATION NANCY mitorganisiert wird, ist die führende Fach- und Technikmesse in Frankreich, die sich an professionelle und Hobbybrauer richtet. Bei dieser neuen Ausgabe werden mehr als 175 Aussteller anwesend sein, darunter 38,6% ausländische Unternehmen. Für diese neue Ausgabe entwickelt sich die Messe weiter und öffnet sich für die Destillation von Kornalkoholen.

Technische Workshops und wissenschaftliche Konferenzen werden von anerkannten Fachleuten während der gesamten Messe abgehalten, wobei für ausländische Besucher eine Simultanübersetzung ins Englische angeboten wird. Die beiden Berufsverbände der Brauereibranche, Brasseurs de France und Syndicat National des Brasseries Indépendantes, sowie mehrere Bildungseinrichtungen werden ebenfalls anwesend sein, um berufliche Begegnungen und den Austausch zu fördern.

