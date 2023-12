L’Heure Musicale du 12 12 route de l’Etang Vézelay Catégories d’Évènement: Vézelay

Yonne L’Heure Musicale du 12 12 route de l’Etang Vézelay, 6 janvier 2024, Vézelay. Vézelay Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 17:00:00

fin : 2024-01-06 . récital de piano, Beethoven, Brahms

Avec le trio Maschere, musiciens tous diplômés du CNSMDP et se produisant sur les grandes scènes musicales;

Nous avons la chance de les recevoir à Vézelay!

Olivia HUGHES, violon,

Gregorio ROBINO, violoncelle

David SAUDUBRAY, piano .

12 route de l’Etang Association Musique et Montagne

Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay Détails Catégories d’Évènement: Vézelay, Yonne Autres Code postal 89450 Lieu 12 route de l'Etang Adresse 12 route de l'Etang Association Musique et Montagne Ville Vézelay Departement Yonne Lieu Ville 12 route de l'Etang Vézelay Latitude 47.4466014 Longitude 3.7539925 latitude longitude 47.4466014;3.7539925

12 route de l'Etang Vézelay Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vezelay/