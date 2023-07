Portes Ouvertes 12, Route de la Trappe Soligny-la-Trappe, 15 juillet 2023, Soligny-la-Trappe.

Soligny-la-Trappe,Orne

L’Atelier Rougier propose des portes ouvertes à Soligny-la-Trappe.

Démonstration de gravure en taille-douce, vente de gravures et de tableaux, estampes, livres d’artistes, papiers marbrés. Vincent Rougier, éditeur, vous accueille.

Les samedis et dimanches de Juillet à Septembre..

Vendredi 2023-07-15 15:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

12, Route de la Trappe

Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie



Atelier Rougier holds an open house in Soligny-la-Trappe.

Demonstration of intaglio engraving, sale of engravings and paintings, prints, artists’ books, marbled papers. Vincent Rougier, publisher, welcomes you.

Saturdays and Sundays from July to September.

El Atelier Rougier organiza una jornada de puertas abiertas en Soligny-la-Trappe.

Demostración de grabado calcográfico, venta de grabados y pinturas, estampas, libros de artista, papeles jaspeados. Vincent Rougier, editor, le da la bienvenida.

Sábados y domingos de julio a septiembre.

Das Atelier Rougier bietet einen Tag der offenen Tür in Soligny-la-Trappe an.

Vorführung von Kupferstichen, Verkauf von Drucken und Bildern, Drucken, Künstlerbüchern, Marmorpapier. Vincent Rougier, Verleger, empfängt Sie.

Samstags und sonntags von Juli bis September.

