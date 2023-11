Soirée Mix & wine au café du commerce 12 route de la Crau Arles, 18 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Une soirée « Mix & wine » ça vous tente ? Brice et Jean-François vous donnent rendez-vous au café du commerce..

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . .

12 route de la Crau Café du Commerce

Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fancy a « Mix & Wine » evening? Brice and Jean-François invite you to the Café du Commerce.

¿Le apetece una velada « Mix & Wine »? Reúnete con Brice y Jean-François en el Café du Commerce.

Haben Sie Lust auf einen « Mix & Wine »-Abend? Brice und Jean-François verabreden sich mit Ihnen im Café du commerce.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme d’Arles