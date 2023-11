Boutique de Noël à la Poterie de Vicq-Exemplet 12 Route de la Châtre Vicq-Exemplet, 15 novembre 2023, Vicq-Exemplet.

Vicq-Exemplet,Indre

La poterie de Vicq-Exemplet se transforme en Boutique de Noël à partir du 15 novembre jusqu’au 31 décembre. Pleins d’idées pour vos cadeaux, pour adultes et enfants, faites par les artisans locaux, original, et de qualité ! Venez voir et laisser vous tenter!.

Samedi 2023-11-15 10:00:00 fin : 2023-12-31 19:00:00. EUR.

12 Route de la Châtre

Vicq-Exemplet 36400 Indre Centre-Val de Loire



The Vicq-Exemplet pottery turns into a Christmas Boutique from November 15 to December 31. Lots of gift ideas for adults and children, made by local, original, quality artisans! Come and see for yourself!

Del 15 de noviembre al 31 de diciembre, la alfarería Vicq-Exemplet se transformará en una boutique navideña. Muchas ideas de regalos para adultos y niños, realizados por artesanos locales, originales y de calidad Venga y compruébelo usted mismo

Die Töpferei in Vicq-Exemplet verwandelt sich ab dem 15. November bis zum 31. Dezember in eine Weihnachtsboutique. Hier finden Sie viele Geschenkideen für Erwachsene und Kinder, die von lokalen, originellen und qualitativ hochwertigen Kunsthandwerkern hergestellt werden Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich verführen!

Mise à jour le 2023-11-22 par BERRY