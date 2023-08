Cinéma en plein air 12 Route de la Chapelle Trouy Catégories d’Évènement: Cher

Trouy Cinéma en plein air 12 Route de la Chapelle Trouy, 26 août 2023, Trouy. Trouy,Cher Cinéma en plein air « 30 jours max » de Tarek Boudali.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 23:30:00. EUR.

12 Route de la Chapelle

Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire



Open-air cinema « 30 jours max » by Tarek Boudali Cine al aire libre « 30 jours max » de Tarek Boudali Open-Air-Kino « 30 jours max » von Tarek Boudali

